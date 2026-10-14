Seguridad

Siete Personas son Detenidas y Taxi es Asegurado tras Operativo en Las Choapas, Veracruz

Además, fueron localizadas varias dosis de sustancias con características similares al cristal y la marihuana. Autoridades investigan

En el operativo aseguraron un taxi y detuvieron a 7 personas.En el operativo aseguraron un taxi y detuvieron a 7 personas. Foto: Cristina Juarez Del Sue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Siete detenidos y un taxi asegurado en Las Choapas tras operativo policial. Encuentran dosis de cristal y marihuana.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Siete Personas son Detenidas y Taxi es Asegurado tras Operativo en Las Choapas, Veracruz | N+