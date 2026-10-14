Siete Personas son Detenidas y Taxi es Asegurado tras Operativo en Las Choapas, Veracruz

En Las Choapas al sur de Veracruz, tras un operativo de la policía ministerial, siete personas fueron detenidas en el sector conocido como El Manguito, en la colonia J. Mario Rosado.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Ministerial se encontraban realizando investigaciones en el sector y al detectar movimientos inusuales en un domicilio, decidieron realizar la intervención.

En el inmueble fueron localizadas varias dosis de sustancias con características similares al cristal y la marihuana, además de artículos utilizados para su consumo, una navaja y teléfonos celulares.

Las autoridades ministeriales aseguraron dos motocicletas, una motoneta y el taxi marcado con el número económico 485 de Las Choapas.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).