Seguridad

Detienen a Dos Hombres Chinos en Chihuahua con Autos Reportados por Fraude en EUA

Al revisar los números de serie de las unidades, los agentes de la AEI detectaron que tenían alertas vigentes en Estados Unidos

Detienen a Dos Hombres Chinos en ChihuahuaDetienen a Dos Hombres Chinos en Chihuahua. Foto: AEI

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Dos hombres chinos fueron arrestados en Chihuahua con vehículos de lujo vinculados a fraudes en EUA.

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