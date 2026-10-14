Detienen a Dos Hombres Chinos en Chihuahua con Autos Reportados por Fraude en EUA

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) informó sobre la detención en flagrancia de dos hombres de nacionalidad china, quienes viajaban a bordo de dos vehículos de reciente modelo que presentaban irregularidades en sus registros.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron identificados como Zhang y Dai. Ambos fueron interceptados sobre la carretera vía corta Parral-Chihuahua, a la altura del municipio de Valle de Zaragoza, cuando conducían dos camionetas de lujo 2026 en color negro que no contaban con matrículas de circulación.

Tras marcarles el alto, los agentes realizaron una revisión de los números de serie de las unidades en una de las plataformas oficiales. La consulta arrojó que ambos vehículos contaban con reportes y alertas por fraude en Estados Unidos.

Finalmente, los dos hombres y las camionetas fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.