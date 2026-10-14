Cierran Proceso Penal Contra Francisco Garduño, Exdirector del INM en Ciudad Juárez

Un juez federal puso fin al proceso penal sin llegar a dictar una sentencia contra el excomisionado del Instituto Nacional de Migración en México, Francisco Garduño Yáñez, quien cumplió con las condiciones de disculpa pública y pago de indemnizaciones a las víctimas de un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, hace tres años.

El excomisionado fue acusado de ejercicio indebido del servicio público bajo la causa penal 237/2023 y con la resolución del juez Víctor Manlio Hernández Calderón quedó completamente exculpado.

La audiencia se prolongó por más de siete horas hasta que el juez determinó que Francisco Garduño Yáñez cumplió con los ordenamientos de disculpa pública, indemnizaciones, cursos de capacitación en protección, entre otros.

La defensa de las víctimas del incendio en la estación migratoria apelará la resolución del juez al considerar una justicia selectiva.

Los hechos ocurrieron la noche del 27 de marzo de 2023, cuando un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) dejó 40 personas migrantes muertas y decenas de heridas. La mayoría eran originarias de países de Centroamérica y Sudamérica.

Según las investigaciones y videos que se difundieron, el fuego comenzó cuando algunos de los migrantes detenidos prendieron colchonetas como protesta, y los agentes y custodios no abrieron las celdas para que pudieran salir.

Tras el incendio, la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra funcionarios del Instituto Nacional Migración, personal de seguridad privada y un migrante señalado de iniciar el fuego.

Francisco Garduño Yáñez, entonces comisionado del instituto, fue acusado de ejercicio indebido del servicio público por presuntas omisiones en la supervisión y las condiciones de la estación.