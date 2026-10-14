Seguridad

Cierran Proceso Penal Contra Francisco Garduño, Exdirector del INM en Ciudad Juárez

Tras más de siete horas de audiencia, un juez resolvió extinguir la acción penal contra Garduño Yáñez por la muerte de 40 migrantes

Concluye proceso contra FranciscoConcluye proceso contra Francisco. Foto: Fb: Francisco Garduño Yañez

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