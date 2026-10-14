América Vs Pachuca Cambia de Horario; ¿Cuándo y A Qué Hora Será el Partido?

La Liga MX dio a conocer este martes que el partido que se disputará entre Las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca cambió de horario.

El encuentro se realizará el domingo 25 de octubre a las 19:00, hora del centro de México.

Ese mismo día se confirmó que Guillermo 'Memo' regresará al Estadio Banorte para ser homenajeado por Las Águilas del América en el duelo de la jornada 14.

Ochoa se retiró del futbol profesional al concluir el Mundial de Norteamérica 2026, y su último partido como profesional fue en la fase de grupos, con la victoria de México 3-0 sobre República Checa.

Hasta ahora, el club no ha detallado cómo será la ceremonia, por lo que se espera que en los próximos días revele más información sobre el homenaje.

América llega a la jornada 14 como líder del Apertura 2026. Pese al empate ante Rayados, el equipo azulcrema llegó a 21 puntos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación con un partido pendiente. Esa fecha coincidió con la celebración de su aniversario, y Toluca, que no sumó puntos, quedó segundo.

HVI