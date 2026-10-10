¿A Qué Hora Juega América vs Monterrey Hoy? Dónde Ver Gratis por TV En Vivo y Online | Liga MX

La jornada sabatina cierra su actividad con dos equipos que buscan ser protagonistas en la recta final del torneo y si aún no sabes a qué hora y en qué canal van a pasar el partido de América vs Monterrey, por acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisiónen vivo gratis y online del juego de hoy en México, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2026.
Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 21:10 horas (9:10 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 10 de octubre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Banorte, recinto que se ubica en la Ciudad de México (CDMX). Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:
20:10 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.
21:10 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.
22:10 pm en Cancún, Quintana Roo.
La alineación de América y Monterrey se va a conocer minutos antes del silbatazo inicial, pero las Águilas no van a poder contar con Raúl Zúñiga y Víctor Dávila por lesión. Por los Rayados, Stefan Medina y Uros Durdevic no van a estar disponibles para Matías Almeyda.
América vs Monterrey: Dónde ver por TV en vivo gratis y online
La transmisión del América vs Rayados va a estar disponible a través a través de Canal 5, señal disponible por TV abierta para todo el país. El juego también se va a poder ver por TUDN, para quienes tienen contratado algún sistema de televisión de paga.
Vía online, el partido del América y Monterrey se va a poder disfrutar en vivo por ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción para disfrutar de contenido de la Liga MX. Con todas estas opciones podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del compromiso de la Jornada 11 de la Liga MX 2026.