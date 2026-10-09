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Tabla General Liga MX 2026: Así Van las Posiciones al Inicio de Jornada 11

El torneo Apertura 2026 llega a su onceava fecha de la fase regular con dos equipos empatados en la cima de la tabla: Toluca y América

Balón oficial de la Liga MXBalón oficial de la Liga MX | Foto: X (@LigaBBVAMX)
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