Tabla General Liga MX 2026: Así Van las Posiciones al Inicio de Jornada 11

La Jornada 11 de la Liga MX está a punto de comenzar y la tabla general empieza a vislumbrar qué equipos podrían encaminarse para obtener su boleto a la Liguilla. Luego de diez fechas jugadas, hay dos clubes empatados en la cima con 20 puntos cada uno: Toluca y América, que han sido de momento los dos conjuntos más consistentes en lo que va del Apertura 2026.

Previo al arranque de esta nueva jornada, te dejamos cómo va la tabla de la Primera División en el futbol mexicano: