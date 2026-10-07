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Regresa la Liga MX: Fecha y Horario para los Partidos de la Jornada 11

Luego de la actividad de selecciones nacionales, el futbol mexicano de Primera División vuelve a tener actividad

Logo de la Liga MXLogo de la Liga MX | Foto: X (@LigaBBVAMX)

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