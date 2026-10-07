Regresa la Liga MX: Fecha y Horario para los Partidos de la Jornada 11

La Liga MX no se detuvo por completo durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre, pues todavía se jugó una jornada mientras los futbolistas seleccionados nacionales ya se encontraban concentrados con sus respectivos equipos. Sin embargo, el futbol mexicano sí paró su actividad durante una semana y ahora regresa para la Jornada 11 del Apertura 2026.

A la fase regular del torneo le quedan únicamente ocho fechas por disputarse, es decir que hay 24 puntos en disputa para cada uno de los 18 clubes de Primera División y aunque todos tienen posibilidades matemáticas de clasificarse a la Liguilla, hay equipos que están encaminados para obtener su boleto y otros que, si no consiguen buenos resultados, van a quedar eliminados.

Aquí te dejamos la lista completa de partidos para la Jornada 11 de la Liga MX con sus respectivas fechas y horarios.

Lista de partidos de la Jornada 11 en la Liga MX

Estos son los partidos programados para la onceava fecha del futbol mexicano, la cual tendrá el Clásico Tapatío y un Pumas vs Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario.

Viernes 9 de octubre

Puebla vs León - 7:00 pm

Tigres vs Toluca - 9:00 pm

Sábado 10 de octubre

Juárez vs Tijuana - 5:00 pm

Querétaro vs Atlante - 5:00 pm

Atlas vs Chivas - 7:00 pm

América vs Monterrey - 9:10 pm

Domingo 11 de octubre