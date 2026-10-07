América Anuncia Amistoso ante Equipo de la MLS en la Fecha FIFA de Noviembre

Las Águilas del América ya se preparan para retomar su actividad en la Liga MX, esto tras el parón por la Fecha FIFA de septiembre y octubre en la que las selecciones nacionales jugaron hasta cuatro partidos. El equipo azulcrema tuvo múltiples ausencias debido a que varios futbolistas fueron llamados por sus respectivos países, pero ya con plantel completo jugarán en la Jornada 11 del Apertura 2026.

El equipo de Guillermo Almada ha tenido una buena participación en lo que va del certamen, pues luego de diez partidos disputados se encuentra en la segunda posición de la tabla, con 20 puntos, solo por debajo de Toluca que lo supera en goles anotados.

El próximo partido del América en la Liga MX es contra los Rayados de Monterrey, a quienes recibirán en el Estadio Banorte este sábado 10 de octubre. El cuadro regiomontano no llega en el mejor nivel, pues a falta de siete fechas, se encuentra fuera de la zona de Liguilla.

América jugará en Estados Unidos en la Fecha FIFA de noviembre

Aunque su concentración está en los próximos duelos oficiales de Liga MX, en los que intentará amarrar su boleto a la Liguilla del Apertura 2026, el América hizo oficial que durante la Fecha FIFA de noviembre disputará un encuentro de carácter amistoso en Estados Unidos ante un club de la MLS.

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Se trata del New York Red Bulls, equipo al que se medirán el día 14 de noviembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva York. Ese compromiso está pactado para dar inicio a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).