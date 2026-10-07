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América Anuncia Amistoso ante Equipo de la MLS en la Fecha FIFA de Noviembre

Las Águilas dieron a conocer que van a disputar un encuentro en Estados Unidos durante la próxima pausa internacional

Jugadores del América durante un partido de amistoso en Estados UnidosJugadores del América durante un partido de amistoso en Estados Unidos | Foto: X (@ClubAmerica)

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