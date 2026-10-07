¿Cuándo Corre Isaac del Toro en Gran Piemonte 2026? Fecha y Hora para Ver al Mexicano

Hace un año, Isaac del Toro conquistó la 109 edición de Gran Piemonte, carrera que significó su decimoquinta victoria de la temporada anterior y que lo consolidó como uno de los mejores ciclistas de todo el mundo. Ahora, ya con el estatus de pertenecer a la elite de su disciplina, el mexicano volverá a competir en este trayecto de 181 kilómetros.

El UAE Team Emirates, equipo al que pertenece Isaac del Toro, anunció a los ciclistas que participarán en la edición de este año y el mexicano es quien encabeza el roster. Junto a él también aparece el vigente campeón del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, el estadounidense Brandon McNulty. Filippo Maroncini, Benoit Cosnefroy, Daan Dijkman, Luca Giaimi y Jhonatan Narváez son los otros integrantes del equipo.

El Gran Piemonte, carrera de un solo día que se corre en Italia, tendrá como salida Asti y meta en Bra, en un recorrido caracterizado por un arranque ondulado y seguido por una serie de subidas y bajadas muy exigentes.

Fecha y hora para ver a Isaac del Toro en la Gran Piemonte 2026

Isaac del Toro volverá al asfalto italiano que tan buenos recuerdos genera entre la afición mexicana este jueves 8 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo la carrera Gran Piemonte 2026. El oriundo de Ensenada, Baja California, partirá como uno de los máximos candidatos y buscará el bicampeonato de esta competencia.

El horario para ver a Isaac en esta carrera es a las 6:45 de la mañana (tiempo del centro de México).