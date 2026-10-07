Accidentes

Incendio al Interior de una Vivienda Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Puebla

Vecinos del fraccionamiento Xochipilli en Tehuacán, alertaron a las autoridades sobre la columna de humo negro que salía del domicilio

Casa se incendia en Tehuacán.Incendio en vivienda ubicada en Tehuacán. Foto: Facebook Moto Red Tehuacán

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Incendio en fraccionamiento Xochipilli en Tehuacán alerta a vecinos, Protección Civil desplegó motobombas, una pipa y una unidad de ataque rápido para controlar las llamas.

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