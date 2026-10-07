Incendio al Interior de una Vivienda Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Puebla

Una columna de humo que salía de una vivienda alertó a vecinos del fraccionamiento Xochipilli, en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El incendio se registró en un inmueble ubicado en inmediaciones de la Avenida Tonalá y calle Huitzo, cerca del panteón municipal.

El fuego se concentró en los niveles superiores de la vivienda, por lo que bomberos y personal de Protección Civil desplegaron motobombas, una pipa y una unidad de ataque rápido para controlar las llamas.

Durante la emergencia de este miércoles 7 de octubre, fue necesario cerrar parcialmente la Avenida Tonalá mientras el personal realizaba las diligencias correspondientes, una vez sofocado completamente el incendio, se realizaron labores de enfriamiento, remoción de escombros.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o intoxicadas. Por su parte, las autoridades realizaron una inspección para determinar qué originó el siniestro.

Por otro lado, en días recientes, un incendio consumió por completo una vivienda en el municipio poblano de San Gabriel Chilac, lo que provocó movilización de cuerpos de emergencia y vecinos de la zona.

El siniestro ocurrió en la calle Juárez, esquina con Guerrero, en el punto conocido como Cuatro Caminos. Debido a que la vivienda estaba construida con carrizo, las llamas se propagaron rápidamente y dejaron pérdidas materiales prácticamente totales.

Antes de la llegada de una pipa de agua, vecinos intentaron combatir el fuego con cubetas, mientras elementos de protección civil y policía municipal se movilizaban al lugar.

Familiares fueron valorados por paramédicos en el sitio; de manera preliminar, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Con información de N+

MCS