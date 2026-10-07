Granaderos Resguardan Perforación de Pozo Ante Protesta de Pobladores en Puebla

Se registró un operativo policial por parte de ganaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ante la reanudación del proyecto de perforación del llamado Pozo del Bienestar en el parque Pavigi en el municipio de San Miguel Xoxtla en Puebla.

Habitantes se mostraron inconformes por los trabajos en donde buscan extraer el vital liquido para ser compartido con la capital poblana.

De acuerdo a los pobladores, existe escasez de agua en el municipio por lo que piden que se les priorice a ellos antes de extraerla para el beneficio de otros.

Cabe destacar que en noviembre de 2025, los habitantes de San Miguel Xoxtla obtuvieron una suspensión provisional para frenar la excavación del pozo y otras obras relacionadas, gracias al amparo 1734/2025.

Los elementos arribaron alrededor de las 6:00 de la mañana de este 7 de octubre para resguardar la maquinaria, ante la molestia de los habitantes. Lo anterior debido a que grupos de inconformes se han empezado a organizar para defender el territorio y evitar la extracción.

Un testimonio anónimo mencionó lo siguiente: "Lo que queremos es que no se rasque el pozo porque a fin de cuentas nos va a hacer daño a nosotros y le hemos dicho a la Presidencia y al Gobierno y no entiende el gobierno y ya con todo eso cómo, ni para pasar".

En el operativo participa también la Fiscalía General del Estado y personal de la comisión de derechos humanos debido a que iniciarán los trabajos para la perforación.

El llamado Pozo del Bienestar estaría destinado para abastecer a la ciudad de Puebla y zonas residenciales de la zona metropolitana.

Una habitante mencionó lo siguiente: "Yo he ido a trabajar en casa a lavar y falta mucho agua de tubería, entonces esa es la molestia contra el Gobierno porque es agua que necesitamos y según dicen que somos privilegiados, pero a veces no tenemos agua".

La molestia de los vecinos se debe a que desde el 2024 se creó un pozo cerca de la autopista México-Puebla y nunca fue consultado con la comunidad. además, aseguran que esto ha derivado en escasez.

Con información de N+

MCS