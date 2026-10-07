Seguridad

Granaderos Resguardan Perforación de Pozo Ante Protesta de Pobladores en Puebla

Habitantes de San Miguel Xoxtla aseguran que hay escasez de este vital liquido por lo que se niegan a que sea extraído para abastecer a la capital

Granaderos protegen trabajos de perforación de pozo en San Miguel Xoxtla, Puebla.Granaderos protegen trabajos de perforación de pozo en Puebla. Foto: N+

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Habitantes de San Miguel Xoxtla protestan por la extracción de agua para la ciudad de Puebla. Denuncian escasez y falta de consulta.

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