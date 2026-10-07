Accidentes

Muere Carnicero tras Choque entre Dos Camionetas en Carretera de Tlaxcala

El accidente ocurrió sobre el Ramal a Morelos con dirección a San Francisco Atezcatzinco; Daniel 'N' fue identificado como la víctima mortal

Accidente deja a un hombre sin vida en Apizaco, Tlaxcala.Accidente deja a un hombre sin vida en Tlaxcala. Foto: Facebook Distrito 7 Noticias

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Daniel C pierde la vida en un choque en el ramal a Morelos en Apizaco, Tlaxcala. Policía detiene al otro conductor.

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