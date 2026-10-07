Muere Carnicero tras Choque entre Dos Camionetas en Carretera de Tlaxcala

Un hombre de 50 años, de oficio carnicero, perdió la vida tras un fuerte choque entre dos camionetas en Apizaco, Tlaxcala.

El accidente ocurrió sobre el ramal a la colonia Morelos, en una curva con dirección a la comunidad de San Francisco Atxcatzinco.

Los automovilistas alertaron al 911 y, a la llegada de los cuerpos de emergencia, paramédicos confirmaron que Daniel C. ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron al conductor de la otra unidad involucrada y lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial.

La zona fue acordonada para las diligencias y el levantamiento del cuerpo, mientras peritos iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Por otro lado, una unidad del transporte público atropelló a un hombre la mañana de este 7 de octubre sobre la lateral de la carretera federal Puebla-Tlaxcala, a la altura de Acuitlapilco, en Tlaxcala capital.

El accidente ocurrió frente a la empresa Amatech, donde una combi de la ruta Guardia-Zacatelco embistió al peatón cuando intentaba cruzar la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado sería trabajador de la empresa ubicada en esta zona. Paramédicos del ayuntamiento acudieron para valorar y brindar atención al hombre, mientras elementos de la Policía Municipal resguardaron el lugar.

El conductor de la unidad permaneció en el sitio y se espera que sea puesto a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.

Con información de N+

MCS