Educación

No Hay Clases Hoy 8 de Octubre 2026: ¿Dónde Se Suspenden Actividades Escolares Este Jueves?

Consulta por qué se suspenderán las clases y qué escuelas estarán cerradas este jueves 8 de octubre de 2026

Consulta dónde se suspenden las clases este 8 de octubre de 2026Las condiciones climáticas siguen afectando varios estados del país. Foto: Cuartoscuro
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