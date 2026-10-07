No Hay Clases Hoy 8 de Octubre 2026: ¿Dónde Se Suspenden Actividades Escolares Este Jueves?

Las actividades escolares se suspenderán este jueves, y si tienes duda si debes llevar a tus hijos a la escuela, acá te decimos dónde no hay clases hoy 8 de octubre de 2026 y por qué cerrarán los planteles este día en México.

Luego de que la semana pasada cerraron algunas escuelas debido al paso de los huracanes Polo y Rachel, las condiciones climáticas siguen afectando varios estados del país, lo cual obligará a que se vuelvan a cancelar las actividades académicas presenciales.

¿Hay clases hoy 8 de octubre 2026?

El calendario escolar de la SEP no contempla la suspensión de clases este jueves 8 de octubre, por lo que la mayoría de estudiantes en México deberán acudir a sus escuelas de manera habitual.

Sin embargo, en algunos municipios no habrá clases hoy en todos los niveles educativos debido a los pronósticos de fuertes lluvias derivadas del ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y del Océano Pacífico.

¿Dónde se suspenden las clases hoy?

La Secretaría de Educación Pública de Puebla anunció que todas las escuelas cerrarán el jueves 8 y viernes 9 de octubre en 173 municipios de las sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle de Serdán y la Mixteca.

Esto debido al alertamiento de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres por las condiciones climáticas que provocarán fuertes lluvias en dichas regiones. Estos son los municipios donde no hay clases hoy:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Tehuacán-Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Valle de Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Cañada Morelos, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Mixteca: Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

En estos municipios, los maestros de las escuelas de nivel básico, medio superior y superior realizarán actividades a distancia, mediante libros de texto, tareas en casa y cuadernillos.

Por otra parte, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche determinó suspender este jueves 8 de octubre las labores en todos los planteles de Educación Básica de la entidad, como medida preventiva ante las condiciones asociadas a Isaías.

Mientras que en Yucatán no habrá clases este jueves 8 de octubre en los municipios de Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto y Yobaín.

Por otro lado, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán suspendió las clases presenciales los días 8 y 9 de octubre de 2026 en siete municipios de la región Sierra-Costa, que son Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

PPP