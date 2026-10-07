Suspensión de Clases en 173 Municipios de Puebla por Pronóstico de Lluvias; SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla dio a conocer la suspensión de clases en las sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle de Serdán y la Mixteca ante el pronóstico de fuertes lluvias.

Las y los alumnos de educación básica, media superior y superior recibirán clases a distancia para salvaguardar su integridad ante las probables precipitaciones derivadas del ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y del Océano Pacífico.

Los días jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026 se suspenderán las clases presenciales en las escuelas de todos los niveles educativos ubicadas en 173 municipios de las sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle de Serdán y la Mixteca.

Derivado a las recomendaciones de Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, los maestros otorgarán el servicio educativo a distancia mediante libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades correspondientes a cada nivel educativo.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Los municipios de la Sierra Norte que no tendrán clases presenciales son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Asimismo, en la Sierra Negra suspenderán clases en: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

En Valle Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

La Sierra Nororiental se une a la suspención en: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Y por último en la Mixteca: Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

Las autoridades hacen un llamado a la sociedad para extremar precauciones ante el pronóstico de fuertes lluvias en dichas zonas de Puebla, por lo que también piden que se mantengan informados y atentos a las indicaciones de Protección Civil.

Con información de N+

MCS