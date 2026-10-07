Educación

Suspensión de Clases en 173 Municipios de Puebla por Pronóstico de Lluvias; SEP

Protección Civil hace llamado para otorgar el servicio educativo a distancia en la Sierra Norte, Nororiental, Negra, Valle de Serdán y Mixteca

Suspenden clases en 173 municipios de Puebla por lluvias.Suspenden clases en 173 municipios de la entidad poblana. Foto: SEP Puebla

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Clases suspendidas en la Sierra Norte, Nororiental, Negra, Valle de Serdán y Mixteca por lluvias intensas. La SEP implementa educación a distancia.

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SEP Confirma Suspensión de Clases en 173 Municipios de Puebla por Pronóstico de Lluvias | N+