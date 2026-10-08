Futbol

Toluca Hace Oficial la Salida de Alberto Toril Como Director Técnico de las 'Diablas'

La directiva del club aseguró que la salida sucede 'por temas personales y de mutuo acuerdo'

Toluca Cesa a su DT Femenil, Alberto Toril, tras Polémica de Decir 'No Nos Da el Nivel'El entrenador español, José Alberto Toril Rodríguez. Foto: Facebook Toluca Femenil
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+