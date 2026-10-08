Toluca Hace Oficial la Salida de Alberto Toril Como Director Técnico de las 'Diablas'

José Alberto Toril Rodríguez dejó de ser el director técnico del Toluca FC Femenil, informó este miércoles la directiva del club.

La directiva de “Las Diablas” aseguró que la salida sucede “por temas personales y de mutuo acuerdo”, además de agradecer su labor y desearle éxito en sus proyectos.

Toril Rodríguez terminó su estancia en el Toluca a tres meses de tener la encomienda de ser el técnico del equipo, con seis victorias, un empate y dos derrotas en nueve partidos que dirigió.

Se adelantó que en los siguientes días se conocerá quién ocupará el banquillo para lo que queda del torneo.

Los números que dejó al equipo el entrenador español son en zona de clasificación a liguilla en el tercer puesto del Grupo A con 22 puntos.

Sin embargo, la afición le transmitió su enojo y críticas por recibir goleadas, como ocurrió en la Jornada 6 al perder 6-1 con las Rayadas del Monterrey y la derrota abultada contra las felinas del Tigres por marcador de 7-2.

Su salida ocurre luego de sus declaraciones tras la goleada ante Tigres, al mencionar que su equipo no tenía nivel para competir.

"Cuando te enfrentas a rivales importantes, si has tenido experiencia, eso te hace mejorar. No nos da el nivel, sinceramente, estamos en otra liga. Esa es la realidad. Los equipos que no han ganado estamos en el proceso; a veces llegamos un poco más lejos y otras veces menos. El club está apostando y poco a poco lo lograremos", declaró el entrenador José Alberto Toril Rodríguez.

HVI