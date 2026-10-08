Guardia de Seguridad Frustra Intento de Robo en Caseta en Saltillo, Coahuila

Una mujer que labora como guardia de seguridad tuvo que defenderse tras sufrir una agresión e intento de robo a manos de dos sujetos encapuchados. Los hechos ocurrieron en el interior de la caseta de vigilancia del fraccionamiento Santa Fe, en la privada Agaves, un sector residencial ubicado al poniente de Saltillo.

Fue durante el transcurso de este miércoles cuando comenzó a difundirse en redes sociales el video de una cámara de seguridad, el cual captó el momento exacto del intento de robo.

La grabación muestra el instante en que los individuos abordan a la guardia de seguridad y, tras cruzar un breve intercambio de palabras, la situación escala de tono cuando intentan apoderarse de diversos objetos.

Luego de algunos forcejeos, la mujer logró que los sujetos desistieran de su intento de robo, obligándolos a huir del sitio, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.