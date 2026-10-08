Seguridad

Guardia de Seguridad Frustra Intento de Robo en Caseta en Saltillo, Coahuila

La mujer se defendió de la agresión y logró impedir que los sujetos se llevaran los objetos

Guardia de Seguridad Frustra Intento de Robo en Caseta en Saltillo, CoahuilaSujetos encapacuchados intentaron robar una caseta de un fraccionamiento de Saltillo. Foto: N+

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