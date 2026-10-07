Seguridad

Piden Investigar como Feminicidio Muerte de Subdirectora de Secundaria de Torreón

Las mujeres exigieron justicia a las autoridades y ofrecieron apoyo colectivo a la familia de la docente

Piden Investigar como Feminicidio Muerte de Subdirectora de Secundaria de TorreónVíctimas piden que el asesinato de la docente Nery Edith sea clasificado como feminicidio. Foto: N+

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