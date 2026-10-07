Víctimas de feminicidio que acudieron a una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, señalaron que el asesinato de la subdirectora de la Secundaria General No. 13 en Torreón, se trató de un feminicidio, por la relación alumno maestro que existió entre la subdirectora, Nery Edith y sus agresores.

Ofrecieron a la familia de la docente apoyo colectivo, para exigir justicia a las autoridades, ya que creen que no basta sólo con los 60 años de cárcel que se promueven para los agresores como pena máxima.

Por su parte, alumnos de la Secundaria General No. 13 serán atendidos por especialistas en psicología, com parte del acompañamiento que se brindará luego de los hechos registrados en el plantel cuando jóvenes armados con machetes atacaron a docentes y estudiantes de la institución.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumno Alertó a sus Compañeros Durante Ataque a Secundaria de Torreón, Coahuila

Alumnos de la Secundaria General Número No. 13 serán atendidos por especialistas en psicología, como parte del acompañamiento que se brinda después de los hechos registrados en el plantel.

Autoridades educativas informó que hasta el momento no cuentan con una fecha definida para retomar las clases presenciales. La decisión se tomará conforme al resultado de las terapias y al avance en la recuperación de las víctimas, alumnos y personal docente.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reforzó la vigilancia preventiva en los planteles educativos de la ciudad de Torreón, dentro de las acciones se contemplan rondines, presencia policial durante las clases, monitoreo con drones así como mantener los Operativos Mochila con apoyo de los binomios K-9.

Se informó que las autoridades colocarán en las instalaciones de los planteles, careles con el código QR de la DSPM para realizar reportes inmediatos.