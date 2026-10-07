Juan es un alumno de la Escuela Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón. Durante el ataque registrado en el plantel, alertó a sus compañeros para que se resguardaran dentro del salón y logró salir ileso de los hechos.

El estudiante relató que se encontraban en la tercera hora de clases cuando escucharon lo que describió como el sonido de un explosivo. En ese momento observó a dos jóvenes encapuchados y escuchó que alertaban sobre la presencia de personas armadas con machetes, por lo que decidió cerrar la puerta del salón para evitar que ingresaran.

Juan explicó que, al principio, algunos de sus compañeros no le creían, pero posteriormente se percataron de lo que estaba ocurriendo y todos se dirigieron hacia una esquina del aula para mantenerse resguardados.

Durante los minutos siguientes, el alumno y sus compañeros vivieron momentos de tensión dentro del salón. Con el apoyo de su maestro y de otros tres estudiantes, se dirigieron hacia la puerta para impedir que los agresores pudieran ingresar y colocaron obstáculos para mantenerla cerrada.

El estudiante señaló que los agresores habían atacado con machetes al director y a un profesor de Español. Después de aproximadamente 10 minutos, personas que se encontraban en el exterior ingresaron al plantel y lograron sacar a los atacantes a golpes. Juan indicó que únicamente alcanzó a observar a dos de los agresores.

Luego del ataque, Juan logró salir de la secundaria y corrió directamente hacia su domicilio. Durante el trayecto se encontró con su abuela, María, quien se dirigía al plantel para buscarlo después de enterarse de que había ocurrido un ataque.

La mujer relató que inicialmente recibió información sobre una supuesta balacera y, ante el temor de que su nieto estuviera en peligro, salió inmediatamente para intentar localizarlo. Sin embargo, no le permitieron llegar hasta la secundaria y posteriormente vio a Juan corriendo hacia ella, momento en el que pudo confirmar que se encontraba a salvo.

La abuela consideró que las dinámicas actuales en los hogares pueden provocar que algunos padres descuiden la atención que brindan a sus hijos debido al trabajo y otros problemas cotidianos.