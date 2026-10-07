Seguridad

Alumno Narra Cómo Vivió el Ataque en Secundaria de Torreón, Coahuila

Juan explicó que se encerró en el salón al ver a dos jóvenes encapuchados armados con machetes

Alumno Narra Cómo Vivió el Ataque en Secundaria de TorreónAlumno narra cómo vivió el ataque en la Secundaria General No. 13 en Torreón. Foto: N+

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