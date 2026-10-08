Muere Segunda Víctima de Choque en la Carretera Nacional en Monterrey, Nuevo León

A casi tres meses del choque de una camioneta contra un muro de concreto y un árbol, ocurrido a la altura de La Rioja, sobre la Carretera Nacional, en Monterrey, Nuevo León, se confirmó el fallecimiento de una segunda víctima.

Se trataría de Eliud Alejandro Nava, de 22 años de edad, quien se encontraba internado en la Clínica 21 del IMSS desde el mes de julio, luego de resultar herido en dicho accidente vehicular. Amigos y familiares confirmaron su muerte a través de publicaciones en redes sociales.

Eliud Alejandro viajaba junto a otras personas rumbo a la Presa de La Boca, después de que un día antes habían celebrado el cumpleaños de Jorge Nava, quien también iba en la camioneta y murió en el lugar del accidente.

En el vehículo también viajaban Héctor Iván, de 21 años; Christopher, de 24 años; Jesús Enrique, de 23 años; y Fabián Mata. Hasta el momento no se ha informado cuál es el estado de salud de los otros cuatro jóvenes que resultaron heridos tras este percance.

Aparentemente este accidente había sido provocado por otro conductor. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que el presunto responsable ya había sido detenido y vinculado a proceso. Se trataría de Silvestre ’N’, de 51 años, quien supuestamente sería el responsable de este choque.