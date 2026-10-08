Accidentes

Muere Segunda Víctima de Choque en la Carretera Nacional en Monterrey, Nuevo León

Este fallecimiento ocurre tres meses después de que se reportara dicho accidente vehicular

ChoqueLa camionta quedó atrapada entre un árbol y un muro. Foto: N+

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