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México vs Jamaica Femenil: Horario y Dónde Ver, Previo a Buscar su Pase al Mundial 2027

Este partido es importante luego de que México fue eliminado del pasado Mundial, al dejar escapar la posibilidad de ser local y perder ante haitianas, jamaicanas y estadounidenses

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