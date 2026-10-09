México vs Jamaica Femenil: Horario y Dónde Ver, Previo a Buscar su Pase al Mundial 2027

La selección Mexicana de futbol femenino, dirigida por el español Pedro López, enfrentará este viernes 9 de octubre 2026, a Jamaica, se trata del primer partido de dos amistosos que se tienen contemplados, previos a su partido por un boleto para la Copa Mundial de 2027.

Fueron convocadas a sus principales figuras con la idea de comprobar en qué estado de forma deportiva están y de seguir su proceso de preparación para enfrentar el 28 de noviembre a Haití en un encuentro cuyo ganador jugará el Mundial.

El juego de la Selección Mexicana Femenil es este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Victoria en Aguascalientes.

Este partido es importante luego de que México fue eliminado del pasado Mundial, al dejar escapar la posibilidad de ser local y perder ante haitianas, jamaicanas y estadounidenses.

Pedro López Ramos, técnico del Tricolor, lentró como seleccionador a finales de octubre de 2022 y desde entonces, levantó el nivel del equipo que en la pasada Copa Oro derrotó por 2-0 a Estados Unidos para liderar su grupo y alcanzar las semifinales.

Además, México ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año en Santo Domingo y en los de San Salvador 2023; y en los Juegos Panamericanos del 2023, al vencer a Chile en la final.

El conjunto azteca tendrá hoy entre sus líderes a la centrocampista Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride estadounidense; la defensa Rebeca Bernal, del Manchester United de Inglaterra, y la delantera Charlyn Corral, quien ganó el premio 'Pichichi' en España en 2018.

Podrás ver a la selección Mexicana de futbol femenino esta noche a través de TUDN y ViX Premium.

Por su parte, Jamaica enfrentará a Costa Rica el próximo 27 de noviembre y si vence, jugará el Mundial de Brasil, por lo que el seleccionador Huber Busby Jr. tratará de utilizar a sus principales figuras para evaluarlas.

Lideradas por la delantera Khadija Shaw, del Manchester City, las jamaicanas son difíciles de superar en los duelos individuales, suelen mostrar buena defensa y cuentan con figuras con experiencia en Europa, como la guardameta Rebecca Spencer, la centrocampista Drew Spense y la delantera Kayla McKenna.

Además, el seleccionador Busby Jr. tendrá a disposición a la volante Deneisha Blackwood y la delantera Trudi Carter, conocedoras del futbol mexicano; la primera como figura del Toluca, la otra del Tijuana.

HVI