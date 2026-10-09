Investigan Muerte de un Hombre Presuntamente Arrollado por el Tren en Veracruz

En Jáltipan, al sur de Veracruz un hombre murió tras ser arrollado por el tren en la zona de la vías. El incidente ocurrió a la altura del Kilómetro 50.

Al punto arribaron elementos de seguridad y auxilio quienes tomaron conocimiento de los hechos e intentaron preservar la vida de la personas pero solo pudieron confirmar su deceso y procedieron a acordonaron el sitio, para las acciones correspondientes.

Autoridades de la Fiscalía y agentes de la Policía Ministerial acudieron para efectuar las diligencias periciales y el levantamiento de los restos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificada. Y continúan las investigaciones por parte de la autoridad pericial para determinar como fue que ocurrió esta lamentable suceso.