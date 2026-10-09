Accidentes

Investigan Muerte de un Hombre Presuntamente Arrollado por el Tren en Veracruz

El hecho movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía, que efectuaron las actuaciones correspondientes en el lugar

Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un tren en Jáltipan. Las autoridades investigan el trágico sucesoUn hombre perdió la vida tras ser arrollado por un tren en Jáltipan. Las autoridades investigan el trágico suceso. Foto: Archivo N+

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En Jáltipan, un hombre muere arrollado por el tren. Autoridades investigan el incidente ocurrido en el Kilómetro 50. La víctima permanece sin ser identificada

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