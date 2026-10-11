¿Dónde Ver Pumas vs Cruz Azul En Vivo? Canal de Transmisión y Link Online del Partido de Liga MX

Después de aquella noche del 24 de mayo, donde la UNAM vio cómo uno de sus acérrimos rivales les arrebató el titulo en su casa, este domingo se juega la reedición de la final del Torneo Clausura, y si aún no sabes en qué canal van a pasar el partido de Pumas vs Cruz Azul hoy, aquí te compartimos dónde ver la transmisión en vivo gratis y el link para mirar el juego vía online por streaming, que corresponde a la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2026.

La Máquina de Joel Huiqui viene de sumar dos empates antes del parón por la Fecha FIFA y eso sitúa a los Celestes en la séptima posición de la tabla general, con 16 unidades. Por otro lado, los Universitarios acumulan dos derrotas y un empate en sus últimos compromisos de Liga MX, por lo que están obligados a ganar para mantenerse con vida en el torneo.

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¿A qué hora es el juego de Cruz Azul vs Pumas hoy?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 19:15 horas (7:15 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 11 de octubre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, recinto que se ubica en la Ciudad de México (CDMX). Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:

18:15 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

19:15 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:15 pm en Cancún, Quintana Roo.

¿En qué canal pasan la transmisión del partido Pumas vs Cruz Azul?

El juego de Pumas UNAM vs Cruz Azul se va a poder ver en México a través a través de Canal 5, señal disponible por TV abierta para todo el país. El juego también se va a poder ver por TUDN, para quienes tienen contratado algún sistema de televisión de paga.

¿Dónde ver Pumas vs Cruz Azul en vivo online? Link

Vía online, el partido se va a poder disfrutar por ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción para disfrutar de contenido de la Liga MX. Para que no pierdas tiempo aquí te dejamos el link del Pumas vs Cruz Azul en vivo vía streaming.

AO