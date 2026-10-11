Sigue el Clásico de la Obsesión En Vivo: ¿A Qué Hora Es Pumas vs Cruz Azul, Partido de Liga MX?

Como broche de oro a la jornada 11 que marcó el regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA, ya tiene hora el Pumas vs Cruz Azul, equipos que saltarán a la cancha tras la derrota de los universitarios ante los cementeros en la final del Clausura 2026.

La Máquina llega a este partido luego de empatar con América en San Diego y derrotar Los a LA Galaxy; no obstante, de no ganar, pudiera incluso salir de zona de clasificación a la Liguilla.

Por su parte, los felinos tienen cuatro puntos menos que el Azul y con apenas un triunfo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria cuando vencieron al León en la Jornada 7.

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¿A qué hora es Pumas vs Cruz Azul en vivo?

El partido inicia a las 19:10 horas, tiempo del centro de México. Si lo sintonizarás desde Estados Unidos, es a las 21:10 horas tiempo del Este, 20:10 horas tiempo del Centro y 18:10 horas tiempo del Pacífico.

El Clásico de la Obsesión tendrá como escenario el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

¿Dónde Ver Pumas vs Cruz Azul? Si te preguntas dónde se transmite el juego, se va a poder ver en México gratis a través de Canal 5, señal disponible por TV abierta para todo el país.

Además, el partido se podrá ver por TUDN, para quienes tienen contratado algún sistema de televisión de paga.

¿Cuál es la posible alineación de Pumas vs Cruz Azul hoy?

Pumas

Keylor Navas.

Uriel Antuna.

Angel Azuaje.

Reno Nathan.

Pablo Bennevendo.

Rodrigo Lopez.

Cesar Huerta.

Israel Luna.

Victor Arteaga.

Juninho.

Luciano Herrera.

Cruz Azul