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Sigue el Clásico de la Obsesión En Vivo: ¿A Qué Hora Es Pumas vs Cruz Azul, Partido de Liga MX?

El encuentro cierra la actividad de la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2026 y saltan a las canchas luego de que La Máquina ganara al Club Universitario en la final del Clausura

Horario del Partido Pumas vs Cruz AzulFoto: Cuartoscuro | Archivo
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