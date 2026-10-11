Accidentes

Localizan Sin Vida a Clavadista Desaparecido Tras Lanzarse al Mar en Mazatlán

El hombre de 35 años, enfrentó dificultades para salir del agua debido a las condiciones registradas frente a la zona rocosa

El clavadista Ricardo 'N' desapareció en Mazatlán tras un salto al mar. Fue encontrado sin vida después de un intenso operativo de búsqueda.El clavadista Ricardo 'N' desapareció en Mazatlán tras un salto al mar. Fue encontrado sin vida después de un intenso operativo de búsqueda. Foto: Google Maps

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En Mazatlán, un clavadista desaparece tras enfrentarse a un fuerte oleaje. Su cuerpo fue encontrado sin vida después de intensas labores de búsqueda

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