Localizan Sin Vida a Clavadista Desaparecido Tras Lanzarse al Mar en Mazatlán

Un clavadista de 35 años desapareció en el mar la noche del sábado 10 de octubre, luego de lanzarse desde la zona conocida como El Clavadista, en la Glorieta Sánchez Taboada, en Mazatlán.

De acuerdo con reportes, la emergencia fue notificada alrededor de las 22:30 horas, cuando el hombre se arrojó al agua durante su espectáculo y tuvo dificultades para salir debido al fuerte oleaje que golpeaba la zona rocosa.

Según versiones de testigos, el hombre habría logrado salir a la superficie e incluso pidió ayuda a un compañero; sin embargo, desapareció entre las olas antes de ponerse a salvo.

Tras el reporte, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, Protección Civil Municipal y personal de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo para tratar de localizarlo. Durante la noche realizaron recorridos e inspecciones con lámparas, pero no obtuvieron resultados positivos.

Las labores de búsqueda se reanudaron a las 5:00 horas de este domingo, con apoyo de motos acuáticas y embarcaciones, mientras los rescatistas ampliaron el perímetro de rastreo hacia el norte y el sur del punto donde fue visto por última vez.

Se dio a conocer que el clavadista fue localizado sin vida tras la búsqueda en la zona del club náutica de Mazatlán. El hombre fue identificado en reportes oficiales como Ricardo “N”, de 35 años, vecino de la colonia Flores Magón.