Detienen en Acapulco a Eliceo “N”, Presunto Líder de Célula Criminal Ligada a Los Rusos

Eliceo “N”, alias “El Junior”, señalado como líder de una célula criminal ligada a Los Rusos, fue detenido en Acapulco, Guerrero, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Fiscalía de Guerrero.

“El Junior” está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas, de acuerdo con García Harfuch.

Durante la operación, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta. Además, un presunto sicario murió.

Harfuch señaló que el detenido sería el séptimo relacionado con la célula criminal que atacó a agentes federales en octubre de 2025, cuando realizaban operativos contra extorsionadores.

Con esta captura, suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto por esos hechos.