Seguridad

Detienen en Acapulco a Eliceo “N”, Presunto Líder de Célula Criminal Ligada a Los Rusos

Está relacionado con extorsiones, homicidios y ataques a transportistas en Acapulco

Foto: SSPCFoto: SSPC

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