Seguridad

Dan 105 Años de Prisión a Mujer por el Delito de Secuestro Agravado en Nuevo León

Además de la acusada también fueron senteciados dos sujeto más, quienes serían sus cómplices en otros hechos delictivos

SentenciadosLos tres sujetos estarán internados en un Centro de Reinserción Social. Foto: FGJNL

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