Dan 105 Años de Prisión a Mujer por el Delito de Secuestro Agravado en Nuevo León

Una mujer fue sentenciada a 105 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, hechos ocurridos en enero de 2022 en los municipios de García y Santa Catarina, Nuevo León. La acusada también fue condenada por delitos contra la salud tras ser detenida junto con dos cómplices en marzo de ese mismo año.

La mujer fue identificada como Ana 'N', quien recibió la pena más alta, mientras que sus cómplices como Francisco 'N', quien fue condenado a 80 años de prisión, mientras que Eliezer 'N' recibió una sentencia de 25 años y 10 meses. Los tres deberán permanecer internados en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Uno de los hechos por los cuales fueron sentenciados ocurrió en enero de 2022, en un domicilio de la colonia Santa Sofía, en el municipio de García. Ana 'N' y otra persona golpearon a la víctima con un bate de madera para someterla y meterla a una vivienda, donde la amarraron con cinchos de plástico. En el lugar, varios hombres, entre ellos Francisco 'N', continuaron golpeándola, mientras la mujer la interrogaba y grababa con su teléfono.

El 31 de enero, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en una brecha del ejido Maravillas, en García. En otro caso ocurrido durante el mismo mes, Ana 'N' realizó labores de vigilancia en calles de la colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina, para ubicar el domicilio de otra víctima y proporcionar la información a Eliezer 'N'.

Luego de localizar la vivienda, varias personas armadas ingresaron una de ellas le disparó a la víctima. Cuando un familiar se acercaba al domicilio, Ana 'N' regresó para alertar a los agresores. Los involucrados de inmediato abandonaron el sitio en un auto.

En marzo de 2022, Ana 'N' y Eliezer 'N' fueron detenidos junto con otros integrantes de un grupo delictivo durante un operativo realizado en una quinta de la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey. En el lugar, los agentes localizaron armas y sustancias ilícitas, por lo que también fueron señalados por delitos contra la salud.