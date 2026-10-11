Rescatan a Dos Personas Extraviadas en el Cerro de las Noas en Torreón, Coahuila
Los senderistas fueron revisados para asegurar que no presentaran daños en su salud
Los senderistas fueron revisados para asegurar que no presentaran daños en su salud
Dos personas se extraviaron en el Cerro de las Noas, en Torreón, por lo que elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte y establecieron contacto con los afectados.
Los hechos ocurrieron la noche del sábado. Para el operativo se contó con el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, explicó que se mantuvo el monitoreo de la ubicación de los senderistas en tiempo real y se les brindó orientación constante hasta lograr su localización.
Tras el rescate, ambas personas fueron valoradas por personal de emergencia para verificar que no presentaran afectaciones a su salud.