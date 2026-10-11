Seguridad

Rescatan a Dos Personas Extraviadas en el Cerro de las Noas en Torreón, Coahuila

Los senderistas fueron revisados para asegurar que no presentaran daños en su salud

Rescatan a Dos Personas Extraviadas en el Cerro de las Noas en Torreón, CoahuilaDurante el operativo se contó con el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Foto: Protección Civil
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