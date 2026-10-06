¿Pasa Gratis Argentina vs Benín, Último Partido de Messi? Link de Transmisión en México

Lionel Messi jugará su último partido con su selección este martes, y si no sabes dónde ver el Argentina vs Benín, acá te decimos si pasa gratis por TV Abierta en México y si tendrá transmisión online para que no te pierdas la despedida del '10'.

A finales de agosto de este año, La Pulga anunció la decisión de retirarse de la Albiceleste, luego de perder en la Final del Mundial 2026 ante España, y el plazo se ha cumplido, pues este día dirá adiós ante su gente.

¿A qué hora es el último partido de Messi?

El partido de Argentina vs Benín hoy se jugará a las 17:00 horas, es decir a las 5 de la tarde del centro de México y el escenario del juego de despedida de Messi será el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Faitelson Ve Bien Que Messi Se Haya Despedido Ante Burkina Faso y Benín

El equipo subcampeón del mundo llega a este duelo después de dos goleadas: 4-0 sobre Bolivia y 7-0 ante Burkina Faso en esta Fecha FIFA. Mientras que el equipo africano viene de vencer 2-1 a Mauritania en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

¿En qué canal pasa el Argentina vs Benín hoy?

Para los aficionados que se preguntan si el último partido de Messi se podrá ver gratis, les tenemos malas noticias, ya que ningún canal de TV Abierta en México pasará el encuentro.

Sin embargo, los fans mexicanos de La Pulga sí contarán con una opción para ver el Argentina vs Benín en vivo, por lo que podrán ver la despedida de su ídolo con la albiceleste.

Transmisión de la despedida de Messi online

El último partido de Messi con Argentina sí tendrá transmisión digital en México, por lo que este encuentro, se podrá seguir desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como Smart TV, celulares, laptops y tablets.

La transmisión del Argentina vs Benín online en vivo la podrás seguir en ViX y si ya cuentas con tu suscripción Premium aquí te dejamos el link para ver el partido en vivo: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-AMIS10626B_MX.

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