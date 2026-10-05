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Dónde Ver En Vivo la Despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

El astro argentino disputará su último partido con la Albiceleste tras anunciar su retiro luego del Mundial 2026

Lionel Messi durante un partido con la selección de ArgentinaLionel Messi durante un partido con la selección de Argentina | Foto: Reuters

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