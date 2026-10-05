Dónde Ver En Vivo la Despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi dio a conocer su decisión de retirarse de la Selección de Argentina. A través de sus redes sociales el futbolista hizo público un mensaje que escribió dos días después de la final que perdió Argentina frente a España en el Mundial 2026. En el texto, Messi hizo pública su decisión de no volver a jugar con la Albiceleste y agradeció a las personas por todo el cariño que le dieron durante más de 20 años.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol", expresó el jugador del Inter Miami, que tendrá un partido de despedida durante la presente Fecha FIFA.

El juego Argentina vs Benín marcará el final de la carrera internacional de Leo, quien lo ganó todo con su selección. Dicho encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en donde el que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, dirá adiós a una brillante trayectoria como seleccionado nacional.

¿Cuándo y a qué hora será la despedida de Lionel Messi con la selección de Argentina?

Lionel Messi jugará su último partido con la selección de Argentina este martes 6 de octubre. La Albiceleste sostendrá un duelo de carácter amistoso ante el combinado nacional de Benín. Ese será el escenario para que la afición se rinda a los pies del futbolista que los llevó a ganar la Copa América y la Copa del Mundo, además de liderar al conjunto argentino a otras dos finales mundiales.

El Argentina vs Benín está programado para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en vivo la despedida de Lionel Messi?

El adiós de la leyenda argentina no se podrá ver en México a través de TV abierta, pero afortunadamente sí contará con transmisión en vivo por la app de ViX, que tendrá en exclusiva para territorio mexicano, el partido Argentina vs Benín en el que Lionel Messi se despedirá de la selección de su país.