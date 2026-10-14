Sociedad

Huracán Simon Semiestacionario: ¿Qué Pasa con las Lluvias Si un Ciclón Casi No se Mueve?

Si el ciclón permanece estacionado, los meteorólogos prevén que seguirá perdiendo intensidad en sus vientos hasta disiparse

Huracán Simon Semiestacionado: ¿Qué Pasa con Lluvias Si un Ciclón Casi No se Mueve?Personas atraviesan una calle inundada mientras el huracán Simon se acerca a la costa del Pacífico de México, trayendo consigo fuertes lluvias. Foto: Reuters
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