Huracán Simon Semiestacionario: ¿Qué Pasa con las Lluvias Si un Ciclón Casi No se Mueve?

Cuando un ciclón como el huracán Simon se detiene o permanece casi estacionado, las tormentas se desplazan rápidamente; las lluvias intensas se distribuyen a lo largo de una trayectoria lineal.

Entre los principales efectos de un ciclón estacionario se incluyen los siguientes efectos: las bandas de lluvia intensas pasan repetidamente sobre la misma zona geográfica; por ejemplo, una reducción del 10% en la velocidad de avance de una tormenta puede duplicar la acumulación local de lluvia.

En lugar de un breve episodio de aguaceros, una tormenta estacionaria puede descargar sobre una región la cantidad de agua equivalente a varios días de precipitaciones, lo que eleva drásticamente el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos en terrenos elevados.

Cuando una tormenta permanece inmóvil, sus fuertes vientos agitan el mar, al provocar el ascenso de aguas más frías desde las profundidades, un proceso conocido como "afloramiento" o creación de una "estela fría".

Esta agua más fría reduce la evaporación, privando al huracán de su principal fuente de energía; esto debilita gradualmente sus vientos y, finalmente, puede limitar su capacidad para generar humedad.

Se dispersa la humedad a gran distancia, se puede transportar a cientos o miles de kilómetros de distancia a lo largo de frentes meteorológicos, al provocar lluvias torrenciales e inundaciones en regiones completamente distintas, muy alejadas del centro real de la tormenta.

Por ahora, Simon se ha debilitado hasta convertirse en un huracán de categoría 2, atrapado por corrientes atmosféricas excepcionalmente débiles frente a la costa centro-occidental de México, cerca de Puerto Vallarta y la parte sur del golfo de California.

Si Simon permanece estacionado, los meteorólogos prevén que seguirá perdiendo intensidad en sus vientos hasta disiparse, convirtiéndose finalmente en un sistema de nubes remanente cerca de Baja California Sur.

De acuerdo con un nuevo estudio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el desplazamiento de los ciclones tropicales está disminuyendo su velocidad, lo que aumenta el impacto de las inundaciones.

Los ciclones tropicales, también conocidos a veces como huracanes y tifones, tardan más tiempo en desplazarse de un lugar a otro, según una investigación de Jim Kossin, científico del NCEI. En su artículo titulado "A Global Slowdown of Tropical Cyclone Translation Speed" (Ralentización global de la velocidad de desplazamiento de los ciclones tropicales), publicado en la revista Nature, Kossin demuestra que, a escala mundial, la velocidad de los ciclones tropicales disminuyó un 10 % entre 1949 y 2016. Dado el aumento de vapor de agua en la atmósfera en un mundo que se calienta.

Una ralentización de apenas el 10% podría duplicar las precipitaciones locales y el impacto de las inundaciones causadas por un calentamiento de 1 °C.

Según el estudio, los ciclones tropicales se han ralentizado en ambos hemisferios y en todas las cuencas oceánicas, a excepción del norte del océano Índico.

Sin embargo, la ralentización ha sido generalmente mayor en el hemisferio norte, donde suele producirse un mayor número de estas tormentas cada año. A nivel regional, la zona del Pacífico norte occidental ha registrado la mayor ralentización, con un 20%, seguida por la región de Australia, con 15%.

"Un aspecto de gran importancia para la sociedad", señala Kossin, "es que los ciclones tropicales que se desplazan sobre tierra firme han reducido su velocidad un 20% en el Atlántico, un 30% en el Pacífico norte occidental y un 19% en la región de Australia.

Es casi seguro que estas tendencias están aumentando el volumen total de lluvias locales y las inundaciones por agua dulce, fenómenos asociados a un riesgo de mortalidad muy elevado".

¿Fue el huracán Harvey solo el comienzo? El huracán Harvey, ocurrido en 2017, constituye un ejemplo dramático de las consecuencias que puede provocar un ciclón tropical de desplazamiento lento o que permanece casi estático.

Harvey descargó más de 127 centímetros de lluvia sobre Houston, Texas, y sus alrededores en tan solo cinco días. Algunas zonas recibieron 60 centímetros de lluvia en apenas dos días.

Las lluvias torrenciales provocadas por Harvey elevaron los niveles de ríos y arroyos a máximos históricos en toda la región, lo que derivó en inundaciones devastadoras.

Miles de personas tuvieron que ser rescatadas de sus hogares y 89 personas perdieron la vida durante la tormenta.

Las inundaciones desplazaron a 30 mil personas y dañaron o destruyeron más de 200 mil viviendas y negocios. Al huracán Harvey se le atribuyen directamente pérdidas económicas superiores a los 126 mil millones de dólares.

¿Qué ocasiona que los ciclones tropicales se desplacen más lentamente? Los vientos de dirección suelen ser los principales factores que determinan la velocidad de desplazamiento de un ciclón tropical y su trayectoria. Se prevé que la circulación atmosférica que rige el movimiento de los ciclones tropicales se debilite.

Un hecho que los científicos han constatado es que la ubicación donde los ciclones tropicales alcanzan su máxima intensidad se está desplazando hacia los polos. Este fenómeno podría estar relacionado con la ralentización general, o incluso ser la causa de la misma.

HVI