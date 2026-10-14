Hospitales de Tamaulipas Deben Reportar Embarazos de Niñas y Adolescentes

Pese a que a nivel nacional ya se tienen establecidos los protocolos para atender casos de menores de edad en embarazo, en Tamaulipas redoblan lineamientos; ahora hospitales, clínicas y prestadores de servicios de salud públicos y privados en Tamaulipas están obligados a reportar de inmediato y de manera confidencial los embarazos detectados en niñas y adolescentes, para activar protocolos de protección e investigación.



La medida quedó establecida en la Ley de Salud. El personal médico deberá dar aviso al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tamaulipas; aquel que no lo haga, puede enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o penales directas a nivel estatal por omisión de cuidados y desacato a la ley local.



Esta adhesión cobra relevancia ante las cifras de maternidad infantil. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en Tamaulipas se registraron 126 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años durante 2025. En ese mismo año, la entidad contabilizó mil 938 nacimientos de madres menores de 18 años.



A nivel nacional, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población (CONAPO) advierte que la fecundidad en estas edades está vinculada directamente con la violencia sexual.



La reforma establece una obligación expresa para el sector salud en Tamaulipas. El reto será que los reportes se traduzcan en investigaciones oportunas, protección efectiva y acompañamiento para las menores desde el primer acercamiento con el personal de salud.