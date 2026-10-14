Sociedad

Hospitales de Tamaulipas Deben Reportar Embarazos de Niñas y Adolescentes

La Ley de Salud estatal establece que los prestadores de servicios médicos deben dar aviso inmediato al Ministerio Público

Clínicas y Hospitales de Tamaulipas Obligados a Reportar Embarazos en Niñas AdolescentesClínicas y Hospitales de Tamaulipas Obligados a Reportar Embarazos en Niñas Adolescentes. Foto: N+

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En Tamaulipas, la ley obliga a reportar embarazos en menores. 126 nacimientos de madres entre 10 y 14 años en 2025.

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