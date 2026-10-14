Posponen de Nueva Cuenta en Corte de Chicago la Audiencia de Ovidio Guzmán, "El Ratón"

La audiencia de Ovidio Guzmán que estaba prevista para diciembre próximo ha sido pospuesta para abril de 2027 en la Corte de Distrito en Chicago, Illinois, por acuerdo de las partes.

En un documento identificado como "Notificación de anotación en el expediente" del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, señala: "La audiencia presencial de seguimiento, programada para el 7 de diciembre de 2026, queda cancelada y se reprograma para el 14 de abril de 2027 a las 10:30 horas".

Destaca que por acuerdo entre las partes, se excluye el tiempo transcurrido hasta el 14 de abril de 2027.

Ovidio Guzmán, "El Ratón", fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023, por quien ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Aunque en 2019 fue detenido en un episodio conocido como el "Culiacanazo", tuvo que ser liberado para evitar pérdida de vidas de civiles por los enfrentamientos que se registraron el jueves 17 de octubre.

El 5 de enero de 2023 fue recapturado en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, en un operativo que desató nuevos enfrentamientos.

Este cambio de fecha para su audiencia sería el número 8. El primero fue el 27 de febrero de 2025. El anterior fue el 28 de octubre de 2026 y se había pasado para el 7 de diciembre de 2026, y hoy se cambió para 2027.

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