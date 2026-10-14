Investigan Muerte de Bebé de Tres Meses en Piedras Negras, Coahuila

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del fallecimiento de una bebé de tres meses de edad, identificada como Mia Victoria 'N'.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Cofre de Perote, en la colonia Cumbres, en Piedras Negras, Coahuila, donde se reportó que la menor se encontraba inconsciente.

Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar para atender el reporte. Al revisar a la bebé, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Tras confirmarse el fallecimiento, personal de la Fiscalía tomó conocimiento del caso para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

De acuerdo con la información proporcionada, la bebé nació de manera prematura, a las 31 semanas de gestación. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre las causas del fallecimiento.