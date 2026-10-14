Seguridad

Investigan Muerte de Bebé de Tres Meses en Piedras Negras, Coahuila

Paramédicos de Bomberos atendieron el reporte de una menor inconsciente y se confirmó que ya no contaba con signos vitales

Investigan Muerte de Bebé de Tres Meses en Piedras Negras, CoahuilaSe informó que la víctima era prematura de 31 semanas de nacida. Foto: N+.

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