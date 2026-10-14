Sociedad

Balacera Deja Una Mujer Muerta en la Colonia San José de la Escalera de la GAM, en CDMX

La víctima fue encontrada al interior de un inmueble sin vida, según reportes preliminares

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