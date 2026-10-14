Balacera Deja Una Mujer Muerta en la Colonia San José de la Escalera de la GAM, en CDMX

Una mujer, de aproximadamente 30 años, murió luego de un ataque armado ocurrido en la calle Central y Primera Cerrada de 28 B, de la colonia San José de la Escalera de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Los vecinos de la zona aseguraron que escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego.

Los primeros reportes aseguraron que la víctima, dedicada a la reparación de teléfonos celulares, fue encontrada al interior de un inmueble sin vida, pero afuera había un vehículo con las puertas abiertas, según reportes preliminares.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX) precisó, a través de una tarjeta informativa, que policías de la corporación atendieron el reporte de una persona lesionada por disparos de arma de fuego, "tras una agresión directa al exterior de un domicilio".

Sin embargo, paramédicos valoraron a la mujer y la diagnosticaron sin signos vitales, por lo que se dio aviso al agente del Ministerio Público.

Testigos narraron que un hombre huyó en una motocicleta de la escena del crimen, por lo que la zona permaneció bajo resguardo policiaco para las investigaciones pertinentes.

El supuesto feminicidio habría ocurrido la tarde de este miércoles a las 15:00 horas aproximadamente. Los vecinos conmovidos por la agresión fueron los encargados de pedir ayuda y llamaron a las autoridades.

Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen por lo que una unidad móvil forense busca más pistas entre los casquillos percutidos.

Pasada las 18:00 horas, el cuerpo de la mujer sin vida fue trasladado a instalaciones especializadas por forenses para practicarle la autopsia de ley.

HVI