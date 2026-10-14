Seguridad

Decomisan Camioneta con Una Tonelada de Droga en Saltillo, Coahuila

Elementos de la Policía Municipal detectaron un comportamiento sospechoso y realizaron una revisión

Decomisan Camioneta con Una Tonelada de Droga en Saltillo, CoahuilaDecomisan Camioneta con Una Tonelada de Droga en Saltillo. Foto: Policía Estatal de Coahuila

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La camioneta quedó asegurada en las instalaciones de la FGR en Saltillo

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