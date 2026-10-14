Decomisan Camioneta con Una Tonelada de Droga en Saltillo, Coahuila

Una camioneta y su conductor fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en Saltillo, Coahuila, luego de que se detectara un cargamento de aproximadamente una tonelada de hierba seca con características similares a la marihuana.

El aseguramiento fue realizado en un filtro de seguridad instalado en la región laguna por parte de elementos de la Policía Estatal de Coahuila, los elementos detectaron un comportamiento sospechoso por parte del conductor y realizaron una revisión donde se detecto el narcótico. La unidad fue llevada a las instalaciones de la FGR, ubicadas a la altura del bulevar Francisco Coss.

La camioneta quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes y el pesaje de la sustancia, mientras que el conductor permanece bajo investigación.