Cinco Hombres Detenidos por Retirar Sellos de Clausura en Construcción en Hermosillo

Cinco hombres fueron detenidos por retirar los sellos de clausura de una construcción que carece de los permisos correspondientes para su edificación, en la colonia San Benito, sector Centro de Hermosillo.



Los detenidos fueron identificados como Francisco Alejandro 'N', de 31 años; Mirko Arturo 'N', de 27; Juan Adolfo 'N', de 45; Oscar Alejandro 'N', de 36, y Marco Antonio 'N', de 21 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades investigadoras.



Los hechos ocurrieron a las 12:00 del mediodía del martes, cuando los individuos retiraron los sellos colocados en el inmueble, ubicado sobre la avenida Nayarit, entre las calles Reforma y Guadalupe Victoria, para continuar los trabajos pero fueron detectados por policías municipales.



Además de quebrantar los sellos instalados para clausurar la obra, los involucrados rompieron las cintas de precaución colocadas por personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo.



Es por ello que las autoridades determinarán las sanciones tanto económicas-administrativas, como situación jurídica.