Seguridad

Cinco Hombres Detenidos por Retirar Sellos de Clausura en Construcción en Hermosillo

Presuntamente los sujetos retiraron los sellos para continuar los trabajos en la colonia San Benito de la capital sonorense

Cinco Hombres Detenidos por Retirar Sellos de Clausura en Construcción en HermosilloCinco Hombres Detenidos por Retirar Sellos de Clausura en Construcción en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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