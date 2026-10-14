Política

Senado Aprueba Expedición de la Nueva Ley Catastral; Esto Contempla

Ley que busca homologar, actualizar e interoperar el sistema de información en materia de bienes inmuebles en el país

Aspecto durante Sesión en la Cámara de Senadores. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoAspecto durante Sesión en la Cámara de Senadores. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Senado Aprueba Expedición de la Nueva Ley Catastral; Esto Contempla | N+