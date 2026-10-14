Senado Aprueba Expedición de la Nueva Ley Catastral; Esto Contempla

El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles la expedición de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

Con 69 votos a favor y 32 en contra, el pleno aprobó en lo general la expedición de la nueva ley que busca homologar, actualizar e interoperar el sistema de información en materia de bienes inmuebles en el país. En tanto, continúa la discusión de las reservas.

Desde el gobierno federal, se ha reiterado que no crea nuevos impuestos ni aumenta las tasas prediales, sino que pretende mejorar la información catastral, actualizar los registros y facilitar los mecanismos de pago.

Lo anterior, para fortalecer la capacidad administrativa y recaudatoria de los municipios, además de que respeta la autonomía constitucional de este nivel de gobierno.

Entre las disposiciones que se incluyen en 45 artículos y ocho transitorios del proyecto, se encuentra la implementación de una Clave Única Catastral, que tiene el propósito de identificar cada inmueble, así como la Cédula Única Catastral y Registral, que vincula esa clave con el folio real del registro público.

Con ello, se espera identificar diferencias entre los registros y facilitar la corrección de posibles errores, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

AMP