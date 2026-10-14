Discusión Termina con un Hombre Baleado y un Detenido en Tlaquepaque

Una discusión entre varias personas terminó con un hombre herido de bala y otro detenido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos comenzaron en el cruce de las avenidas Río Seco y Delicias, en la colonia Lomas de Tlaquepaque, donde varias personas empujaban una camioneta de lujo que aparentemente presentaba algún problema.

De acuerdo con la información recabada, dos hombres se acercaron para ofrecerles ayuda, pero momentos después comenzaron a discutir. De manera extraoficial, se señaló que el conflicto habría iniciado porque uno de los sujetos presuntamente le faltó al respeto a una mujer. En medio de la confrontación, el conductor de la camioneta sacó un arma de fuego y disparó contra uno de los hombres, quien recibió el impacto en la espalda.

Tras la agresión, el lesionado se trasladó por sus propios medios a la Cruz Verde Marcos Montero, donde recibió atención médica. Su estado de salud fue reportado de regular a grave.

Mientras tanto, el presunto agresor y la mujer intentaron escapar del lugar a bordo de un vehículo. Durante la huida, chocaron primero contra una camioneta y posteriormente contra un poste, en el cruce de la avenida De la Cruz y la calle Emilio Carranza, en la zona de Colonial Tlaquepaque.

Luego del percance, la mujer ingresó a una clínica particular cercana debido a un golpe en la cabeza. Al investigar lo ocurrido, policías municipales localizaron en el hospital a las personas involucradas y detuvieron al hombre señalado de realizar el disparo. Además, le aseguraron el arma de fuego presuntamente utilizada en la agresión.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar su situación legal.