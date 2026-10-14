Seguridad

Discusión Termina con un Hombre Baleado y un Detenido en Tlaquepaque

El presunto agresor fue detenido tras chocar mientras intentaba escapar; policías le aseguraron el arma de fuego y lo entregaron a la Fiscalía de Jalisco

Un hombre fue baleado tras presuntamente faltarle el respeto a una mujer.Un hombre fue baleado tras presuntamente faltarle el respeto a una mujer. Foto: N+

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Un hombre recibió un disparo en la espalda tras una discusión en la colonia Lomas de Tlaquepaque y acudió por sus medios a la Cruz Verde Marcos Montero

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