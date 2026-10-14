Cateo en Orizaba: Reportan Un Hombre Muerto, Dos Policías Heridos y Detenidos

La Fiscalía General del Estado informó que la movilización reportada en la ciudad de Orizaba, se trató de un cateo, el cual dejó como saldo cuatro detenidos en flagrancia, dos elementos de la Policía Ministerial lesionados y un hombre muerto.

De acuerdo con los datos, todo derivó de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia El Espinal, zona donde se originó una agresión con armas de fuego en contra de los elementos policiacos.

En el operativo se contó con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía Municipal, Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN). Durante la intervención se registraron detonaciones de arma de fuego contra los elementos ministeriales, por lo que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Los dos policías ministeriales que resultaron lesionados fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Orizaba, donde reciben atención médica.

En el lugar fueron detenidos Julio César “N”, Guadalupe Itzel “N”, Celeste Anastacia “N” y Adair “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Los 4 serán puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Servicios Periciales aseguró tres armas largas, dos armas cortas, diversos casquillos percutidos, equipo táctico, entre otros objetos, indicios que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente para su análisis.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión.