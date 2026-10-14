Seguridad

Cateo en Orizaba: Reportan Un Hombre Muerto, Dos Policías Heridos y Detenidos

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones por el intercambio de disparos que se dio en la colonia El Espinal

Suman 4 personas detenidas por el cateo en Orizaba. Foto: FGESuman 4 personas detenidas por el cateo en Orizaba. Foto: FGE

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Un cateo en Orizaba resultó en un muerto y dos policías heridos. Cuatro detenidos, entre ellos un secuestrador. Descubre más sobre este operativo en El Espinal.

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