Vecinos de Tres de Octubre se Manifiestan para Exigir Respuesta Tras Colapso de Calle en Tijuana

Vecinos de la colonia Tres de Octubre, en Tijuana, se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para exigir una solución tras el colapso de la calle Punta Arenas.

Los habitantes señalaron que 35 viviendas han sido etiquetadas en rojo por personal de Protección Civil, debido a las condiciones de riesgo que representan para quienes las habitan.

Además, los afectados denunciaron que llevan cinco días sin agua potable ni energía eléctrica, una situación que ha complicado sus condiciones de vida mientras esperan una respuesta de las autoridades.

Los vecinos solicitaron atención para las familias afectadas y una solución que les permita conocer qué ocurrirá con sus viviendas ante los daños registrados en la zona.

Informaión Atenas Gómez

APG