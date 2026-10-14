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Vecinos de Tres de Octubre se Manifiestan para Exigir Respuesta Tras Colapso de Calle en Tijuana

Familias afectadas reportan cortes de servicios básicos y daños estructurales que mantienen en riesgo a decenas de hogares

Vecinos de Tres de Octubre se Manifiestan para Exigir Respuesta Tras Colapso de Calle en TijuanaVecinos de Tres de Octubre se Manifiestan para Exigir Respuesta Tras Colapso de Calle en Tijuana | Foto: N+

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