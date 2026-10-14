Seguridad

Balean a Policía Municipal Durante Búsqueda de Auto Robado con Violencia en Tijuana

El agente resultó herido al intentar detener un vehículo reportado como robado, autoridades mantienen un operativo para localizar al responsable

Balean a Policía Municipal Durante Búsqueda de Auto Robado con Violencia en TijuanaBalean a Policía Municipal Durante Búsqueda de Auto Robado con Violencia en Tijuana | Foto: SSPCM

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