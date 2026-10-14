Balean a Policía Municipal Durante Búsqueda de Auto Robado con Violencia en Tijuana

Un elemento de la Policía Municipal resultó lesionado por disparos de arma de fuego durante la atención a un reporte de robo de vehículo con violencia en las inmediaciones de la Zona Industrial Pacífico, en Tijuana.

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el agente acudió durante la mañana de este miércoles 14 de octubre a atender el reporte y localizó el vehículo señalado.

Cuando el oficial marcó el alto a la unidad, un hombre descendió del vehículo y realizó varias detonaciones en su contra, para después darse a la fuga.

El policía fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

La SSPCM indicó que se mantiene un operativo de seguridad y búsqueda en la zona para localizar al presunto responsable.

APG