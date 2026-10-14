Menor Resulta Lesionado en Choque en Avenida de Veracruz

Un menor de edad y su madre resultaron lesionados en un choque registrado en la avenida Cuauhtémoc a la altura de la calle Echeven de la colonia Centro.

De acuerdo con los reportes, el vehículo en el que transitaban los lesionados circulaba en preferencia, cuando la otra conductora no hizo el alto preventivo.

Fue así como la mujer perdió el control y se impactó contra los bolardos colocados en la esquina de este cruce.

Al lugar llegó una ambulancia para atender al menor que presentó golpes en la cabeza. La vialidad no fue cerrada, ya que un carril quedó libre de los vehículos siniestrados.

Momentos más tarde, se realizó el deslinde de responsabilidades y los vehículos ueron retirados.