Accidentes

Menor Resulta Lesionado en Choque en Avenida de Veracruz

El accidente se dio en la colonia Centro, donde una conductora no respetó la preferencia causando el impacto con los bolardos

Choque en avenida Cuauhtémoc deja un menor lesionado.Choque en avenida Cuauhtémoc deja un menor lesionado. Foto: N+

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Accidente en la colonia Centro deja a un menor herido tras un choque con bolardos. La vialidad sigue abierta.

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