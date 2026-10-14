Colapsan Seis Viviendas por Hundimiento en la Colonia Tres de Octubre en Tijuana, BC

Al menos seis viviendas colapsaron en menos de 24 horas debido al hundimiento que continúa avanzando en la calle Punta Arenas, en la colonia Tres de Octubre, en Tijuana, mientras decenas de residentes enfrentan la incertidumbre de perder sus hogares.

De acuerdo con Protección Civil, hasta el momento 15 viviendas han sido etiquetadas en rojo por los daños estructurales que presentan, por lo que sus habitantes deben desalojarlas ante el riesgo que representan las condiciones del terreno.

Vecinos señalaron que la problemática comenzó hace aproximadamente un año, cuando detectaron una fuga de agua que, aseguran, provocó el hundimiento del suelo. También afirmaron que reportaron la situación en varias ocasiones antes de que los daños se agravaran.

Gilberto Rodríguez, uno de los afectados, explicó que su vivienda fue etiquetada en rojo luego de que se detectaran grietas relacionadas con el movimiento del terreno. Después de más de 20 años de vivir en la colonia, ahora teme perder su patrimonio.

El residente reconoció el riesgo que representa permanecer en la zona, aunque lamentó la situación que enfrentan las familias afectadas.

A los daños en las viviendas se suman el cierre de la calle, la falta de agua potable y la suspensión del suministro eléctrico, condiciones que dificultan las actividades cotidianas y el traslado de quienes utilizan el transporte público para acudir a sus trabajos.

Por su parte, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, informó que las familias fueron notificadas sobre la necesidad de abandonar sus viviendas y que pueden acudir al albergue Reforma para recibir atención.

El presidente municipal indicó que personal de Protección Civil continúa con los análisis técnicos de la zona; sin embargo, reiteró que los residentes no deben permanecer en los inmuebles considerados de alto riesgo.

“La primera decisión que sí tomamos definitivamente fue que la gente no puede estar ahí ya habitando, ya que para eso están los albergues, si así lo solicitaron. Sigue avanzando el análisis técnico precisamente de la zona, pero a la gente se le está dando el acompañamiento. Ya no pueden definitivamente estar habitando ahí, es una zona de alto riesgo y ya ninguna familia debe de estar habitando la zona”, declaró.

Mientras continúan las evaluaciones, los vecinos solicitaron a las autoridades municipales una solución para las viviendas afectadas y apoyo para encontrar un lugar donde vivir, pues señalaron que abandonar sus hogares sin contar con una alternativa los mantiene en la incertidumbre.

Información Atenas Gómez

APG