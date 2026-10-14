Accidentes

Colapsan Seis Viviendas por Hundimiento en la Colonia Tres de Octubre en Tijuana, BC

Protección Civil ha etiquetado 15 casas en rojo y ordenó desalojarlas, vecinos denuncian que el problema comenzó hace un año por una fuga de agua

Colapsan Seis Viviendas por Hundimiento en la Colonia Tres de Octubre en Tijuana, BCColapsan Seis Viviendas por Hundimiento en la Colonia Tres de Octubre en Tijuana, BC | Foto: N+

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