Accidentes

Un Muerto y Siete Lesionados Dejó el Choque entre una Camioneta y un Tren en Puebla

La locomotora embistió al vehículo que intentó pasar por las vías ubicadas en Santa Catarina Los Reyes perteneciente al municipio de Esperanza

Choque entre tren y camioneta en el municipio de Esperanza, Puebla.Accidente entre tren y camioneta en el municipio de Esperanza. Foto: PC Puebla

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El conductor de una camioneta intentó cruzar las vías y fue embestido por un tren en Santa Catarina Los Reyes. El saldo fue un muerto y siete lesionados.

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