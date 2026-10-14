Un Muerto y Siete Lesionados Dejó el Choque entre una Camioneta y un Tren en Puebla

Una persona muerta y siete heridas fue el saldo del choque de una camioneta contra un tren en la junta auxiliar de Santa Catarina Los Reyes perteneciente al municipio de Esperanza, Puebla.

Aparentemente, el conductor de la unidad le quiso ganar a la locomotora cuando esta lo embistió y lo volteó. Cuerpos de emergencia de Palmar de Bravo y Ciudad Serdán se sumaron a las labores de rescate para liberar a los tripulantes de la cabina.

En la atención participó SUMA, Policía Estatal Bomberos, Proximidad de Caminos, Protección Civil y y DIF Municipal, así como el presidente del Consejo Municipal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento de cadáver, mientras el cuerpo de emergencias atendía a los siete más lesionados.

Por otro lado, un operador de un tráiler evitó una tragedia en la Autopista México-Puebla; la unidad de carga se quedó sin frenos cuando circulaba antes de llegar a la caseta de San Marcos, ante la emergencia, el operador demostró su habilidad al volante y consiguió dirigir el pesado vehículo hacia una rampa de frenado, donde finalmente logró detenerse.

Entre aplausos y muestras de reconocimiento, automovilistas felicitaron al trailero luego que consiguiera ponerse a salvo y evitar un accidente de consecuencias mayores.

Una maniobra que demuestra la importancia de las rampas de emergencia en las carreteras y la vital importancia de conducir con atención.

En otro hecho, una camioneta y una motocicleta protagonizaron un accidente en Camino Real a Tlaxcala y Comonfort en San Jerónimo Caleras frente al Centro Escolar Gregorio de Gante.

Al lugar llegó la patrulla 560 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para abanderar y brindar auxilio; durante algunos minutos hubo corte a la circulación y ningún tripulante requirió traslado al hospital, sin embargo, hubo carga vehicular, mientras se resolvió quien respondería por los daños materiales.

Con información de N+

MCS