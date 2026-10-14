Seguridad

Asesinan a Tres Personas en Dos Hechos en Silao y Privan a Otra Persona de su Libertad

Uno de los ataques fue en la colonia Sopeña y otro a las afueras del rancho "El Vergel"

Los ataques ocurrieron en diferentes zonas de Silao.Fotos: N+

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Tres muertos y un secuestrado en Silao tras ataques armados. La Fiscalía ya investiga.

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