Asesinan a Tres Personas en Dos Hechos en Silao y Privan a Otra Persona de su Libertad

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron al registrarse dos ataques armados en el municipio de Silao, donde en uno de ellos asesinaron a dos personas y en el otro, a una más, además de que privaron de la libertad a un hombre.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades de Silao, los hechos ocurrieron minutos después de las 9 de la mañana cuando hombres armados llegaron a una casa en la colonia Sopeña.

Aquí, un joven identificado como Luis, apodado “El Pelonchas”, fue atacado a balazos por personas armadas y perdió la vida de manera instantánea. Durante la agresión, su hermano, “El Bebo”, fue privado de la libertad por los agresores.

Minutos más tarde, se registró otro ataque en la comunidad Veta de Ramales, donde se reportó la agresión contra dos hombres que murieron por disparos de arma de fuego.

En ambos casos, elementos de la Fiscalía General de Guanajuato y del Semefo acudieron para iniciar con las indagatorias correspondientes.