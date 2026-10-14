Balacera en Iztapalapa Hoy: Así Fue Ataque que Dejó a Una Mujer Muerta en Tianguis El Salado

Este miércoles se registra una intensa movilización policiaca por una balacera en el tianguis conocido como el Salado, en la colonia Santa Martha Acatitla Norte, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de 60 años murió en el lugar luego de recibir tres impactos de bala, uno en el pecho y dos en el estómago. Los hechos se registraron en las calles Francisco Morales y Emilio Campa, en dicha alcaldía.

Víctima colateral de balacera

Los comerciantes de la zona refieren que la mujer es una víctima colateral que pasaba por el lugar al momento de la balacera.

Otras tres personas resultaron lesionadas, una de ella fue trasladada a un hospital. No hay personas detenidas.

Servicios periciales arribaron al lugar para el levantamiento del cuerpo de la víctima, que aún no ha sido identificada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una persona y le aseguraron un arma de fuego, posiblemente relacionada con la balacera al interior de un mercado.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones se habrían originado durante una persecución entre varios sujetos, quienes presuntamente comenzaron a realizar disparos.

Por estos hechos, se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y los servicios periciales, mientras que personal de la SSC realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a otros posibles responsables.

Con información de N+