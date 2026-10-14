Seguridad

Balacera en Iztapalapa Hoy: Así Fue Ataque que Dejó a Una Mujer Muerta en Tianguis El Salado

Se reportan tres personas lesionadas; no hay detenidos

Santa Martha Acatitla Norte, Iztapalapa | Samuel Luna RuizBalacera en tianguis el Salado en Iztapalapa. Foto: N+

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Tragedia en Iztapalapa: una mujer de 60 años muere en tianguis el Salado tras recibir disparos. Tres personas más resultaron heridas. Conoce los detalles de este lamentable suceso.

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