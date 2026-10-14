Reabren Periférico Norte Hacia CDMX tras 8 Horas de Bloqueos por Homicidio de Sofía Madai

Esta tarde se registraron conatos de riña entre automovilistas desesperados y los manifestantes que bloquearon durante 8 horas Periférico Norte a la altura del Parque Naucalli en dirección a la Ciudad de México. Finalmente después de las 19 horas, el bloqueo fue retirado.

Las familias de personas desaparecidas acusaban que las autoridades mexiquenses no se habían presentado a dialogar con ellos para darles informes de los avances en investigaciones de desapariciones y feminicidios.

En el bloqueo se encontraba la familia de Sofía Madai, una niña de 11 años que fue encontrada sin vida hace unos días en Cuautitlán Izcalli.

El bloqueo generó filas kilómetricas de automovilistas molestos. También hubo intercambios verbales entre los manifestantes y automovilistas que buscaban continuar su camino.

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Además, familiares de otras personas afectadas por delitos denuncian la falta de avances en sus investigaciones y de respuestas institucionales por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de las instancias de atención a víctimas.

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Conductores de transporte público y de carga también intentaron avanzar por la zona, lo que generó momentos de tensión entre quienes participaban en el bloqueo y los usuarios de la vialidad.

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Los familiares y activistas que participan en la protesta señalaron que recurrieron al bloqueo debido a la falta de resultados en sus casos, pese a que han buscado respuestas mediante el diálogo y recursos jurídicos.

FBPT