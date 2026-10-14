Movilidad

Reabren Periférico Norte Hacia CDMX tras 8 Horas de Bloqueos por Homicidio de Sofía Madai

Familiares de víctimas de violencia y colectivos denunciaban falta de avances en sus casos

Bloqueo en Periférico NorteN+

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