GN y Capufe Reportan Afectaciones Viales en Estas Carreteras Hoy 14 de Octubre 2026

Si tienes previsto viajar por carretera este miércoles, revisa las condiciones de circulación antes de salir. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportaron accidentes, cierres parciales y carga vehicular en distintas autopistas del país, por lo que se recomienda anticipar los traslados y conducir con precaución.

Un accidente se registró en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, donde un choque por alcance entre tractocamiones provocó el cierre de la circulación y una fuga de gas LP.

Otras afectaciones se registraron en los siguientes tramos:

6:09 horas: en el libramiento Amecameca-Nepantla, a la altura del kilómetro 46, con dirección a Nepantla, continuaba la reducción de carriles debido a las labores de los servicios periciales por un accidente. Se pidió a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución.

6:46 horas: la autopista Cuernavaca-Acapulco registró tránsito intenso en el kilómetro 98, con dirección a Cuernavaca.

6:50 horas: el accidente registrado en la autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura del kilómetro 216, fue atendido. De acuerdo con el reporte, el tramo quedó habilitado para circular con normalidad en ambos sentidos.

7:19 horas: la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza presentó un cierre total a la altura del kilómetro 167, en dirección a Ciudad Mendoza, debido a un choque por alcance entre tractocamiones.

FBPT