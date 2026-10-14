Movilidad

GN y Capufe Reportan Afectaciones Viales en Estas Carreteras Hoy 14 de Octubre 2026

Algunos tramos presentan reducción de carriles y tránsito lento

CarreterasCarretera de México con tránsito. Foto: Cuartoscuro.
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