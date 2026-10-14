Justicia Francesa Interroga a la Madre de Mbappé por Caso de Mohamed Sanhadji

Fayza Lamari, madre del delantero Kylian Mbappé, fue interrogada por la justicia francesa en una investigación sobre presuntas actividades ilícitas atribuidas a Mohamed Sanhadji, quien estuvo a cargo de la seguridad de la selección nacional de Francia entre 2004 y 2026.

Compareció ante los jueces instructores el viernes pasado y quedó bajo la figura de testigo asistido, una condición jurídica francesa que se sitúa entre la de testigo y la de persona formalmente imputada.

Los investigadores buscan esclarecer si la madre del futbolista solicitó a Sanhadji su intervención para conseguir cuatro visados. Hasta el momento, sus abogados no han hecho declaraciones públicas sobre el caso.

El delantero del Real Madrid también fue entrevistado por los investigadores durante una estancia en París a finales de septiembre, después de abandonar la concentración de la selección francesa por una lesión.

Su comparecencia forma parte de las diligencias para esclarecer las presuntas actividades delictivas atribuidas a Sanhadji. El exresponsable de seguridad está imputado por presunta corrupción, desvío de fondos y tráfico de influencias.

La investigación también ha incluido interrogatorios a otros integrantes actuales y antiguos de la selección francesa, directivos de la Federación Francesa de Futbol e incluso actores, de acuerdo con el medio deportivo.

FBPT