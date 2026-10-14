Deportes

Justicia Francesa Interroga a la Madre de Mbappé por Caso de Mohamed Sanhadji

Es investigada por su posible intervención en la gestión de cuatro visados

Madre de MbappéFayza Lamari, madre del delantero francés Kylian Mbappé. Foto: AFP
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