Habrá Duelo de Mexicanos en la Champions League: Álvaro Fidalgo vs Santi Gimenez

La UEFA Champions League es el torneo de clubes más prestigioso del mundo, ya que los mejores equipos europeos compiten por la supremacía continental. Esta temporada habrá tres jugadores mexicanos con posibilidad de ganar el trofeo y tan pronto como en la segunda fecha de la Fase de Liga, dos de ellos se van a enfrentar.

Se trata de Santiago Gimenez, delantero del Porto, y de Álvaro Fidalgo, centrocampista que pertenece al Real Betis. Estos dos equipos van a jugar en la Jornada 2 de la Champions League, regalándonos un duelo de mexicanos en el certamen europeo. Aquí te dejamos los detalles de este compromiso que mantendrá a la afición mexicana atenta al resultado final.

¿Cuándo juega Real Betis vs Porto en la Champions League?

Será este miércoles 14 de octubre cuando se dispute el partido Real Betis vs FC Porto, el cual corresponde a la segunda jornada en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Ambos equipos se verán las caras en territorio andaluz, pues el Estadio Benito Villamarín será la sede para este compromiso, el cual está programado para comenzar a las 1:00 pm (tiempo del centro de México).

De momento no se sabe si veremos en cancha a los dos o al menos a uno de los mexicanos involucrados, pues tanto Álvaro Fidalgo como Santiago Gimenez no han tenido mucha actividad con sus respectivos clubes en lo que va de la temporada. Sin embargo, los dos seleccionados mexicanos están en la convocatoria de sus equipos, por lo que sí existe la posibilidad de que se enfrenten en el terreno de juego.

Real Betis vs FC Porto - Miércoles 14 de octubre - Estadio Benito Villamarín - 1:00 pm

¿Cómo le ha ido a Fidalgo y a Santi Gimenez en lo que va de temporada?

Álvaro Fidalgo ha tenido un arranque de temporada complicado en el Betis de Manuel Pellegrini. El centrocampista naturalizado mexicano apenas ha participado en dos de los ocho encuentros de liga con su club, quedándose en el banquillo en seis oportunidades. La buena noticia es que el 'Maguito' tuvo actividad en el primer juego de la UEFA Champions League con el conjunto bético, cuando derrotaron 2-3 al Lille en Francia.

Por su parte, Santiago Gimenez acaba de llegar al Porto en calidad de préstamo tras no haber sido tomado en cuenta por el AC Milan de cara a esta temporada. El delantero formado en las fuerzas básicas de Cruz Azul ya se estrenó como goleador con los Dragones y registra dos apariciones en la liga de Portugal y una en la Champions League. El 'Bebote' entró al minuto 73 en la derrota de su equipo 0-2 ante el Manchester City en la primera jornada de la Champions.