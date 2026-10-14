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Habrá Duelo de Mexicanos en la Champions League: Álvaro Fidalgo vs Santi Gimenez

Los dos jugadores son parte de la convocatoria de sus respectivos clubes para el partido de la Jornada 2

Santiago Gimenez durante un partido con el FC PortoSantiago Gimenez durante un partido con el FC Porto | Foto: Reuters
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